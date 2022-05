Personeel van gesloten Ferrero-fabriek in Aarlen wordt langer uitbetaald, schoonmaakwerken van start gegaan

Van Grieken countert kritiek van Rousseau tijdens 1 mei-toespraak: “Hij is bezig met BV’s, terwijl Vlaams Belang bezig is met GV’s, de Gewone Vlaming”

Het Vlaams Belang is “de vakbond van de werkende Vlaming” en is de enige partij die zich bezighoudt met de gewone Vlaming. Dat heeft partijvoorzitter Tom Van Grieken gezegd tijdens zijn 1 mei-toespraak in Sint-Niklaas. Van Grieken counterde ook de eerdere kritiek van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Zo bestempelde hij Rousseau als “een typevoorbeeld van de verwaande elite die vol is van zichzelf”, iemand die bezig is met BV’s, terwijl het Vlaams Belang bezig is met de “GV’s, de Gewone Vlaming”. Van Grieken haalde eveneens de Molenbeek-uitspraak van Rousseau aan.

1 mei