Personeel te kort om politiepersoneel aan te werven

Drieduizend nieuwe politierekruten per jaar. Dat had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in september vorig jaar beloofd. Een en ander zou verwezenlijkt worden via een versnelde selectieprocedure bij de rekruteringsdienst van de federale politie. Die zou slechts 18 weken duren. Daarna nog één jaar politieschool, en je bent inspecteur.

We zijn 34 weken verder, en in de wervingsreserve zitten geen 3.000 nieuwe rekruten, maar wel - naargelang de bron - 0, 17 of 60 mensen. “De rekruteringsdienst van de federale politie die ons leerlingen moet toewijzen, stuurt ons bijna geen kandidaten meer door. De klas die in december 2022 het schooljaar zou aanvatten, hebben we zelfs geschrapt. Het vooropgestelde aantal nieuwe rekruten zal niet gehaald worden”, zegt Steve Margodt, directeur van de politieschool West-Vlaanderen. Een zelfde verhaal in de Vlaams-Brabantse politieschool, waar zich slechts vijf rekruten mochten aandienen.

Nicolas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, reageert ontgoocheld. “Het was van meet af aan duidelijk dat de federale politie de gevraagde aantallen niet kon halen. We hebben daarop voorgesteld om als lokale de rekrutering zelf te doen. Maar de federale wou dat niet.”

De federale politie geeft via e-mail toe dat “de rekrutering in Vlaanderen moeilijk verloopt”. Er is inderdaad een personeelstekort op de dienst. “Maar er is geen budget om aanwervingen te doen.” Rekruten uit geschrapte klassen kunnen nog altijd in een andere provincie terecht, klinkt het.