Personeel Ryanair Brussel keurt sociaal akkoord met directie goed

Sociaal akkoord

Dit sociaal akkoord is het eerste in zijn soort in Europa en zou als basis kunnen dienen voor andere sociale onderhandelingen elders in Europa, benadrukt de vakbondssecretaris. In oktober kondigde Ryanair aan dat het zijn basis op de luchthaven van Zaventem zou sluiten. Die beslissing rechtvaardigde het door feit dat luchthavenuitbater Brussels Airport had beslist om vanaf april haar tarieven met 11 procent te verhogen. Sindsdien zijn enkele werknemers overgeplaatst naar Charleroi of andere Ryanair-bases in Europa.