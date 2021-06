“Personeel op VIP-vliegtuig Rode Duivels krijgt hongerloon”

Tien dagen geleden raakte bekend dat de Rode Duivels telkens vertrekken en aankomen op de luchthaven van Charleroi. Tot nu toe vertrokken ze steeds vanop Brussels Airport, aan boord van een vliegtuig van Brussels Airlines in de Belgische kleuren. Tijdens dit EK is dat dus niet het geval, om zo een reisbubbel te hebben van aan de deur van het trainingscentrum in Tubeke tot in de gaststad van elke wedstrijd.

Volgens de krant betaalt de luchtvaartmaatschappij, die door het Antwerpse bedrijf Aviation Factory werd aangesteld voor de Voetbalbond, haar stewards tussen de 540 en 1.300 euro bruto per maand, terwijl het minimumloon in Litouwen 600 euro is en het gemiddeld loon 1.300 euro. In de Belgische luchtvaartsector bedraagt het opgelegde minimumloon 1.800 euro. Klasjet weerlegt de cijfers van La Libre.

De Voetbalbond meldt dan weer dat er een probleem was met de “beschikbaarheid” van het vliegtuig van Brussels Airlines en dat werd aangedrongen op het "comfort" van de spelers tijdens de Europese reizen. Daarom werd er gekozen voor de luchthaven van Charleroi in plaats van die van Brussel, vooral vanwege de files onderweg tussen Tubeke en Zaventem.

In een reactie aan Belga betreuren de christelijke vakbonden ACV en CNE de keuze van de Voetbalbond en herinneren ze eraan dat de Belgische staat 290 miljoen euro in Brussels Airlines heeft geïnvesteerd vanwege de coronacrisis. Het gaat hier volgens de vakbond over sociale dumping.

“Absurd”

“Het is heel jammer dat onze nationale voetbalbond geen aandacht schenkt aan het sociale aspect van zijn contracten. Onze Rode Duivels hebben een voorbeeldfunctie, ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden”, zegt ACV Puls-secretaris Hans Elsen. Zijn collega van de Franstalige CNE hekelt dat “de politieke verantwoordelijken deelnemen aan een steriele, niet-productieve oorlog tussen luchthavens. Wat was het probleem geweest om een vliegtuig van Brussels Airlines in de kleuren van de nationale ploeg te laten vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi als dat gemakkelijker was voor de spelers?”, vraagt hij zich af. Hij noemt het “absurd” dat men met trots aankondigt dat de nationale ploeg met een Litouwse lowcostmaatschappij vliegt.

Volgens Eoin Coates van de European Transport Workers' Federation wordt zelfs het personeel van Ryanair beter betaald. Hij vraagt in La Libre aan de Rode Duivels om niet aan boord te gaan van het vliegtuig.

Brussels Airlines laat tot slot weten “de keuze te respecteren” van de Voetbalbond, waarvan de maatschappij een partner is, en verzekert dat ze “een van de grootste fans blijft van de Rode Duivels”.