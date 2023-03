Personeel legt spontaan werk neer in 95 van de 128 winkels die Delhaize wil “verzelfstandigen”

Het personeel in 95 winkels van Delhaize heeft dinsdag spontaan het werk neergelegd. Dat zegt de woordvoerder van Delhaize, enkele uren na afloop van de bijzondere ondernemingsraad waarop de directie aankondigde dat het de 128 supermarkten in eigen beheer wil verzelfstandigen. “Die winkels zijn dicht, ze zijn niet toegankelijk voor de klanten”, aldus woordvoerder Roel Dekelver.

Delhaize heeft 128 supermarkten in eigen beheer waar volgens het bedrijf 9.000 mensen werken. Al snel na afloop van de korte bijzondere ondernemingsraad in Zellik sijpelde door dat personeel in winkels spontaan het werk neerlegt, bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen en Gent.

Het aantal winkels waar werknemers het werk neerleggen, liep nadien op. Momenteel gaat het om 95 winkels, zo meldt de woordvoerder rond 11 uur. Onder meer in Sint-Kruis bij Brugge wordt de toegang tot de parking versperd door enkele winkelkarren, in Asse blokkeert een wagen dan weer de ingang van de winkel. Ook in de hoofdstad zijn er acties. "In Brussel staken bijna alle winkels", zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens.

“In het merendeel van de winkels zijn er mensen die spontaan het werk neerleggen”, zegt ook Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke retail bij de christelijke vakbond ACV Puls. Zij sluit niet uit dat er ook de komende dagen nog werkonderbrekingen zullen zijn. “Dit is een belangrijk dossier voor de hele sector”, aldus de vakbondsvrouw. “Het gaat om een ondergraving van de loon- en arbeidsvoorwaarden.” Die zijn meestal minder gunstig in zelfstandige winkels volgens de vakbonden.

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op een bijzondere ondernemingsraad kondigde de directie van supermarktketen Delhaize vanochtend aan alle winkels in eigen beheer voortaan in franchise te laten uitbaten. Delhaize heeft 128 supermarkten in eigen beheer waar volgens het bedrijf 9.000 mensen werken. In eerste instantie worden de loon- en arbeidsvoorwaarden volgens de secretaris van de liberale vakbond behouden, maar wat er nadien zal gebeuren, is de vraag.

Volgens Frank Convents, secretaris bij de christelijke bediendebond ACV Puls, gaf de directie aan “dat er geen enkel ontslag zal vallen”. De directie zou werken via de zogenaamde cao 32 bis, die de overdracht van werknemers regelt bij een overname. Maar of de loon- en arbeidsvoorwaarden ook op de langere termijn behouden worden? “Dat is de vraag.” Cao 32 bis biedt voorts ontslagbescherming, maar die is van tijdelijke duur, merkt de vakbondsman nog op.

De bonden plaatsen ook vraagtekens bij het vinden van een overnemer voor al deze winkels. “Hoe gaan ze die overnemers vinden?”, aldus Convents. “128 supermarkten in een keer op de markt zetten. Dat is verbazingwekkend”, vult Edwin Muller aan, vakbondsafgevaardigde voor ACV Puls.

Wat betekent hervorming voor consument?

Retailexperte Pauline Neerman antwoordt bij HLN LIVE wat de “verzelfstandiging” kan inhouden voor consumenten. Een van de meest gestelde vragen van onze lezers is: “Worden boodschappen nu duurder?”. “Nee, de boodschappen worden niet duurder. De meerderheid van de winkels is nu al zelfstandig en zal dezelfde prijs hanteren”, vertelt Neerman. “Zelfstandige ondernemers kunnen wel een eigen accent leggen op het assortiment, afhankelijk van de lokale vraag, en kunnen kiezen of ze deelnemen aan bepaalde acties.”

Op de vraag wat er verandert voor het personeel, antwoordt Neerman dat dit “een gevoelige kwestie” is. “Delhaize heeft gezegd dat ze de arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid garanderen, maar die mensen veranderen wel van werkgever. Zelfstandige ondernemers kunnen de arbeidsvoorwaarden bepalen. Hoe Delhaize die belofte waar kan maken, is een vraagteken. Vandaar dat het personeel het werk neerlegt in verschillende winkels.”

