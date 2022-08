Personeel kerncentrales vraagt om ook Doel 3 en Tihange 2 langer open te houden

Gasvoor­raad in België voor meer dan 80 procent gevuld. In dit ‘omgekeerd soepbord’ op meer dan 1.000 meter diepte slaat ons land z’n aardgas op

Een klein lichtpuntje in de energiecrisis die Europa in z’n greep heeft. De Belgische gasopslag heeft de kaap van 80 procent bereikt. Daarmee loopt ons land een eind voor op de Europese verplichting, die lidstaten oplegt tegen 1 november dat niveau te bereiken. Toch komen we met die reserve maar 12 winterdagen ver. In de buurlanden is er in verhouding een pak meer speling: Nederland kan zo’n 61 winterdagen dekken. Hoe komt dat? En komen we daardoor in de problemen?

20 augustus