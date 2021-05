Personeel in twee op de drie Vlaamse woonzorgcentra in Brussel praat onvoldoende Nederlands

De Vlaamse overheid heeft een inventaris van voorzieningen die niet of in beperkte mate Nederlandstalige hulpverlening aanbieden. In 2018 stonden er nog maar drie Vlaamse woonzorgcentra in Brussel in die inventaris, maar dat aantal is ondertussen gestegen tot zes. De uitbaters van de rusthuizen worden gevraagd om de nodige maatregelen te nemen. Zo niet, riskeert hun erkenning geschorst of ingetrokken te worden.

Volgens Tavernier moeten minister Wouter Beke en minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) een prioriteit maken van de taalkennis in de Vlaamse zorginstellingen in Brussel. “Goede zorg begint met een goede communicatie tussen de zorgverstrekker en de zorgbehoevende. Nederlandstalige dienstverlening hoort daarom een absolute minimumvoorwaarde te zijn in het zorgaanbod in Brussel, zeker in het Vlaams-Brussels netwerk”, aldus Tavernier.

De Woonzorglijn heeft de laatste jaren geen enkele klacht ontvangen over het taalgebruik in de Vlaamse rusthuizen in Brussel. Toch vindt Tavernier dat er rekening moet worden gehouden met de wettelijke inbreuken tegen de taalvereisten. Volgens de politica moet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bijgevolg toegankelijker worden.