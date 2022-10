Personeel houdt directeur vast in kantoor nadat eerste ontslagen vallen: “Geen gijzeling, we willen dat directie haar werk doet”

Indu­striële productie in België met 10 procent gedaald

De Belgische industrie heeft in augustus een zware klap gekregen, blijkt uit cijfers van Eurostat. De productie is met maar liefst 10,3 procent gedaald tegenover augustus vorig jaar. Dat is opmerkelijk, want in de meeste Europese landen steeg de industriële productie. Het is al de vijfde maand op rij dat de industriële productie bij ons daalt in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat schrijven 'De Tijd’ en ‘L'Echo’ vandaag.

