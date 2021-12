Personeel Brussels Airlines legt werk 24 uur neer

Een extra weekje kerstvakan­tie? Dan vertrekken deze gezinnen al op reis: “Telewerken met twee kleine kinderen in huis... nee, dat doen we niet meer”

“Wij gaan dan drie weken naar Brazilië hé. Salut!” De extra week kerstvakantie voor de kleuters en lagere schoolkinderen is gisteren officieel ingezet. Dat wil zeggen dat vanaf maandag het ene gezin voor de zoveelste keer de uitdaging ‘telewerken met kids’ aangaat, terwijl andere gezinnen daar meteen de brui aangeven en met plezier vroeger op reis vertrekken naar de zon of hun favoriet skioord. Onze redactie ging de sfeer opsnuiven aan de vertrekhal in Brussels Airport. “We hebben dan maar last minute prijzen naar Spanje opgezocht... en die bleken eigenlijk best goedkoop.”

18 december