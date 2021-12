Personeel Brussels Airlines legt maandag het werk neer

Aanleiding voor de actie is het uitblijven van structurele oplossingen om de hoge werkdruk aan te pakken, waar eerder al actie voor gevoerd werd. Het ging toen om kleinere, vooral symbolische acties, om reizigers te ontzien.

“De coronacrisis heeft de luchtvaartsector hard getroffen”, klinkt het nu in een perscommuniqué van het gemeenschappelijke vakbondsfront. “Wij als werknemers hebben onze verantwoordelijkheid van in het begin opgenomen en onze hand uitgestoken om het bedrijf te redden. Forse inleveringen van salaris en verhoogde productie hebben we aanvaard om het bedrijf te redden van de ondergang. Na één jaar stellen we vast dat deze getekende akkoorden (‘cao’s’) niet worden gerespecteerd en door het management anders worden geïnterpreteerd.”

De bonden wijzen erop dat al meer dan zes maanden met het management overlegd wordt, maar dat een oplossing uitblijft. Een bemiddelingspoging vorige vrijdag zou op niets uitgelopen zijn.

“Willen reizigers niet treffen”

Volgens BBTK-secretaris Olivier Van Camp nam de actiebereidheid onder het personeel intussen in die mate toe dat spontane acties dreigden. Daarop werd beslist om over te gaan tot een vierentwintiguursstaking. “Zo kan Brussels Airlines de nodige maatregelen treffen en kunnen reizigers voor maandag ondertussen een andere vlucht zoeken”, zegt Van Camp. “We willen de reizigers niet treffen. De verantwoordelijkheid ligt bij de directie. Ook willen we een signaal geven aan de moedermaatschappij (Lufthansa, nvdr.) in Duitsland.”

Van Camp benadrukt dat de vakbonden zich niet willen verschuilen achter het feit dat spontane acties dreigden. “De directie heeft met haar attitude geoogst wat ze gezaaid heeft”, luidt het. De BBTK-secretaris voegt er nog aan toe dat er naast de werkdruk ook ongenoegen leeft over het huidige systeem van vergoedingen, dat tot grote verschillen in lonen zou leiden, en een gevoel van gebrek aan respect. Zo was de lancering van een nieuw logo in de huidige omstandigheden “een beetje ongepast”, aldus Van Camp.

“Wij staan met onze rug tegen de muur en zien alleen nog één middel, namelijk een duidelijk signaal naar onze CEO en het hele Lufthansa-management. ‘Wir schaffen das nicht mehr’. Daarom roepen we op tot een vierentwintiguursstaking maandag 20 december vanaf 5 uur. We hopen nu dat onze stem gehoord wordt en vragen zeer duidelijk dat de getekende akkoorden worden gerespecteerd om toekomstige acties te vermijden. De verantwoordelijkheid ligt volledig in handen van het management”, besluiten de bonden in het communiqué.

“Heel verbaasd”

De directie van Brussels Airlines reageert dat ze “heel erg verbaasd” is door de oproep tot staking. “We moeten de participatie van het personeel afwachten, maar we veroordelen de oproep ten zeerste”, zegt Kim Daenen, de woordvoerster van Brussels Airlines. “De actie zal vooral de passagiers treffen, net nu er de piek is voor de vakantie. Onze prioriteit ligt nu bij het op de hoogte brengen van de passagiers en de impact van de actie op te vangen.”

De woordvoerster zegt ook dat de jongste verzoeningspoging “succesvol” zou verlopen zijn. “Het was de bedoeling om op de volgende meetings nog enkele open punten te bespreken. Als we in gesprek zijn, dan verwachten we dat de lijnen open blijven. We begrijpen het niet.”

