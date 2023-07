Percentage jongeren dat e-sigaret rookt tussen 2018 en 2022 verdubbeld

Uit de studie blijkt dat ook het aandeel jongeren dat de afgelopen maand minstens eenmaal gerookt heeft, licht is toegenomen van 8,8 procent in 2018 naar 10,1 procent in 2022. Er is daarbij duidelijk een verschil naargelang opleidingsvorm: beduidend meer jongeren uit het bso dan uit het aso roken en vapen.

Zo gaf 26,6 procent van de bso-jongeren aan de voorbije maand te hebben gerookt, tegenover 11,9 procent in het aso. Hetzelfde zien we bij de e-sigaret: 27,6 procent in het bso tegenover 15,9 procent in het aso. Wat ook opvalt is een behoorlijke stijging van het roken bij de 15-16-jarigen en dan vooral bij de meisjes. Waar in 2018 nog 9,5 procent van de meisjes antwoordde de voorbije maand te hebben gerookt, is dat in 2022 14 procent.

Alcohol

Het aandeel jongeren dat minstens eenmaal in de voorbije 30 dagen alcohol consumeerde, nam licht af: van 35 procent in 2018 naar 33,1 procent in 2022. Jongens drinken frequenter dan meisjes, vooral qua bierconsumptie is er een groot verschil: 15,4 procent van de jongens geeft aan wekelijks bier te consumeren tegenover 8,2 procent van de meisjes. Die frequentie ligt voor alle dranken hoger bij jongeren uit het bso dan uit het aso.

Cannabis

Het gebruik van cannabis bleef dan weer stabiel tussen 2018 en 2022. In 2018 gaf 7 procent van de jongeren aan de voorbije maand cannabis te hebben gebruikt, in 2022 was dat 7,1 procent. Het cannabisgebruik was het meest prevalent bij de jongens in vergelijking met de meisjes. Zo gaf respectievelijk 8,4 procent van de jongens aan de voorbije 30 dagen cannabis gebruikt te hebben tegenover 5,8 procent bij de meisjes.

Acties

Volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) geven de resultaten van de studie aan hoe belangrijk preventie en sensibilisering is. “Wie teveel alcohol drinkt of rookt, loopt risico’s op het vlak van zijn of haar gezondheid. Vanuit Vlaanderen lopen er acties zoals een sensibiliseringscampagne van Kom op tegen Kanker over roken bij jongeren die we mee financieren en de verzamelbundel Nognito om klasgesprekken over alcohol te voeren. Het zijn inspanningen die we blijvend moeten leveren”, zegt de minister.

De studie ‘Jongeren en Gezondheid’ kadert binnen de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) studie die uitgevoerd wordt onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De HBSC-studie is een grootschalig internationaal onderzoek dat vierjaarlijks in meer dan 50 landen en regio’s peilt naar de gezondheid, de gezondheidsgedragingen ende sociale omgeving van 11-, 13- en 15-jarige adolescenten.