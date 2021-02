Per Vlaming vloeit jaarlijks 1.000 euro belastinggeld over de taalgrens

Waterschei Buurtbewo­ners in Waterschei opge­schrikt nadat woning wordt beschoten: “Wij hebben 24 op 7 politiecon­tro­le nodig”

4 februari In de Onafhankelijkheidslaan in Waterschei te Genk werd woensdagavond rond 23.30 uur een woning beschoten. De woning werd getroffen door verschillende kogelinslagen, maar er raakte niemand gewond. Politie CARMA, het gerechtelijk labo en een ballistisch deskundige kwamen ter plaatse en voerden de eerste vaststellingen uit. Burgemeester Wim Dries (CD&V) hoopt de komende dagen meer duidelijkheid te krijgen. “Intussen houden we een extra oogje in het zeil.”