“Per stem krijgt partij 3 euro”: Belgische partijen nooit zo rijk, maar waarom lukt het dan niet om te sleutelen aan de partijfinanciering?

Zeldzame roze sprinkhaan gespot tijdens opnames HLN insectenzo­mer: “ik wist meteen dat dit bijzonder was”

Tijdens de opnames van de HLN insectenzomer kwam wetenschapsexpert Martijn Peters een bijzondere sprinkhaan tegen. Een exemplaar dat geen groene maar wel roze kleur had. “Ik was eigenlijk opzoek naar een ander insect toen ik plots dit kleurrijke diertje zag zitten in het groene gras”, aldus Peters. De sprinkhaan heeft een zeldzame kleurafwijking. Je moet dus geluk hebben om er eentje tegen te komen.