Per dag worden 41 chauffeurs onder invloed van drugs betrapt: “Ze onderschatten de mogelijk desastreuze gevolgen”

Mohamed Abrini hoopte op een ontsnap­ping uit Brugse gevangenis

Mohamed Abrini, in het onderzoek naar de aanslagen in Brussel ook wel "de man met het hoedje" genoemd, zou, twee maanden na zijn arrestatie, gehoopt hebben dat "men" hem uit de gevangenis zou helpen ontsnappen. Dat moet blijken uit afgeluisterde gesprekken in de gevangenis. Dat schrijven La Dernière Heure en La Libre Belgique vandaag.

8 augustus