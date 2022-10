Per brief stemmen komt er voorlopig niet: “Stemgeheim is belangrijk”

Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2024 zal (nog) niet mobiel of per brief gestemd kunnen worden. “Het stemgeheim is belangrijk en moet gegarandeerd worden”, antwoordde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op een vraag van Brecht Warnez. De CD&V’er reageert teleurgesteld.

Vlaanderen besliste eerder al om grondig te sleutelen aan de regels voor de lokale verkiezingen. Zo wordt de opkomstplicht afgeschaft, net als de impact van de lijststem en komt er een bijna rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. De stemmenkampioen van de grootste fractie van de meerderheid wordt automatisch burgemeester.

“Volmachten ronselen wordt strafbaar”

Een andere vernieuwing is dat de volmacht met verklaring op eer wordt afgeschaft. Op die manier wil de regering paal en perk stellen aan het ronselen van volmachten. “Iedereen kent nog de verhalen van politici die de woonzorgcentra afschuimden om volmachten op eer te ronselen. Daar maken we komaf mee. Het ronselen van volmachten wordt strafbaar. Andere volmachten, met een attest van de werkgever of de dokter, blijven wel bestaan”, legt Somers uit.

Bij de hele hervorming was wel afgesproken om te onderzoeken of er een alternatief bestond om te stemmen met volmacht. Zo onderzocht het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing onder meer of het wenselijk en haalbaar was om stemmen per brief, mobiel stemmen of stemmen vóór de verkiezingsdag mogelijk te maken in 2024. Het antwoord is volgens Somers helder: neen.

“Meeste burgemeesters waren voorstander”

“Het recht op stemmen is fundamenteel, maar het principe van het stemgeheim is minstens even fundamenteel”, klinkt het. “Het zorgt ervoor dat mensen in alle vrijheid hun stem kunnen uitbrengen. Als we stemmen per brief of mobiel stemmen mogelijk maken, komt het stemgeheim in het gedrang. Verder onderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden er zijn tegen 2030", aldus de minister.

Warnez reageerde teleurgesteld. “Jammer dat het stemmen per brief er nu nog niet komt. Uit het onderzoek blijkt dat ook de meeste burgemeesters voorstander waren en dat de bezwaren eerder ambtelijk en praktisch waren. Ik had gehoopt dat Vlaanderen meer ambitie had om alle doelgroepen volop de kans te geven om hun stem uit te brengen. Wat Duitsland kan, kunnen wij ook.”