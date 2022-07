Pepinster, tegen wil en dank symbool van de overstromingen. “Wat ben ik ermee om te blijven huilen? Ja, het was erg, maar je moet vooruit”

Mensen op het dak van hun instortende huizen, urenlang. En nadat het water was weggetrokken: slachtoffers in het puin, plunderaars, een winter in krotten zonder verwarming, drinkbaar water of elektriciteit. Maar ook: winkels in containers en cafés in tenten, omdat het leven, net als de rivier, nooit stopt. Het lelijkste en het mooiste, verenigd in een voorheen vergeten Ardeens plaatsje: Pepinster, tegen wil en dank symbool van de overstromingen van 14 juli 2021.