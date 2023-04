Pensioenschandaal Kamer: “Ruim 7 miljoen euro aan toeslagen bewust verborgen gehouden”

Uit de geanalyseerde stukken blijkt dat de Kamer eind 1966 een pensioenbonus toekende aan de hoge ambtenaren in de Kamer. In de zomer van 1971 volgde een bonus voor de oud-voorzitters. In 1981 werden de bedragen geplafonneerd om tegemoet te komen aan het plafond-Wijninckx, dat de overheidspensioenen begrenst. Maar in 1998 werden de vergoedingen omgezet in een vertrekvergoeding, naar alle waarschijnlijkheid om de wet-Wijninckx te omzeilen. In 2003 besliste het college van Quaestoren om de periode waarvoor de vergoeding kan worden toegekend te verdubbelen, in 2021 werd het moment waarop de vergoeding voor het eerst wordt uitbetaald zelfs nog vervroegd.