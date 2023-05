Pensioenkas van de Kamer is zwaar verlieslatend (zelfs al schrappen ze dat extraatje van 20%)

Politiek CD&V trekt een nieuwe rode lijn: verdubbe­ling budget voor kinderop­vang én maximum­prijs voor álle kinderop­vang­plaat­sen

Na het débacle eind vorig jaar over de verhoging van de kinderbijslag, wil CD&V het binnenkort opnieuw proberen. Ditmaal mikt CD&V op de kinderopvang: “Nog dit jaar moeten er bijkomende middelen worden vrijgemaakt voor betaalbare kinderopvang”, waarschuwt voorzitter Sammy Mahdi, “anders is er een majeur politiek probleem.” CD&V wil ook af van het vaste dagtarief in de kinderopvang, en in plaats daarvan een tarief dat volledig afhankelijk is van het inkomen van de ouders.