Pensioenextra’s Kamer terugvorderen wordt moeilijker na uitspraak rechter

VAB-alarmcen­tra­le krijgt meer meldingen door noodweer Noord-Ita­lië

De Vlaamse automobilistenbond (VAB) merkt een stijging van het aantal dossiers door het noodweer in Noord-Italië. “Het was alle hens aan dek om alle klanten die door hagelschade niet meer konden rijden verder te helpen. Ondertussen zijn de eerste bussen met gerepatrieerde klanten weer aangekomen in België”, stelt VAB in haar balans van de eerste helft van de zomervakantie.