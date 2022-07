“Pensioenbonus werkt om hoger pensioen te krijgen, maar is minder efficiënt om mensen langer aan het werk te houden”

De pensioenbonus die de federale regering opnieuw wil invoeren, is effectief om mensen een hoger pensioen te laten krijgen. Om mensen langer aan het werk te houden, is ze minder doeltreffend. Dat zegt Yves Stevens (KU Leuven), die gespecialiseerd is in pensioenen en pensioenhervormingen.

De federale regering wil de pensioenbonus opnieuw invoeren nadat de vorige regering die afgeschaft had. De precieze hoogte ervan zal nog worden vastgelegd na een analyse van het Planbureau. De regering verzekert dat de bonus zou neerkomen op 300 tot 500 extra netto-pensioen per gewerkt jaar, plus het extra positieve effect van het langer werken.

Of de bonus een goede maatregel is, hangt af van welk doel de regering ermee beoogt, zegt Stevens. “Als het doel is om mensen een hoger pensioen te laten krijgen, zal de maatregel werken. Als het doel is om mensen langer aan het werk te houden, is het niet altijd even effectief. De bonus wordt ook aan mensen gegeven die sowieso al langer zouden werken.”

“Bonus én malus nodig”

Om mensen meer tot werken te activeren, is er volgens Stevens een bonus én een malus nodig. Vroeger was er bijvoorbeeld de regeling dat een zelfstandige die een jaar vroeger dan de minimumpensioenleeftijd stopte met werken vijf procent minder pensioen ontving. Vijf jaar vroeger stoppen leverde dus een kwart minder pensioen op. “Zo snijdt het mes aan twee kanten: mensen worden aangemoedigd om langer te werken en afgeraden om vroeger te stoppen.”

In het akkoord staat ook dat wie deeltijds gewerkt heeft in het verleden een hoger pensioen zal krijgen dan nu. Volgens de pensioenexpert is dit een goede zaak om vrouwen te kunnen laten genieten van een hoger pensioen, maar wordt het niet evident om de details uit te werken. “Hoe wordt ‘deeltijds’ gedefinieerd? Er is technische fijnmazigheid nodig om dit uit te klaren.”