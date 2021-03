Peiling: vooral nood aan avondje uit op cafe of restaurant

En de avondklok?

Over het vaccinatiepaspoort lopen de meningen uiteen. Van de Vlamingen is 62% voorstander van de digitale pas waarmee reizen binnen Europa opnieuw mogelijk moet worden - op voorwaarde dat je gevaccineerd bent, genoeg antilichamen bezit of een negatieve test kan voorleggen. Vooral 55-plussers stuwen dat percentage omhoog, want bij de jongere leeftijdscategorieën is er zelfs geen meerderheid. In het zuiden van het land is er aanzienlijk minder enthousiasme: 47% is tegen.