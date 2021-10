Peiling: De Wever en N-VA blijven ongenaakbaar in Antwerpen

In Antwerpen blijft de N-VA van burgemeester Bart De Wever veruit de grootste partij als er vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn. Dat blijkt uit een peiling van ‘Gazet Van Antwerpen’ bij 1.000 Antwerpenaars. Groen eindigde in 2018 als tweede partij bij de eigenlijke verkiezingen, maar verliest nu van haar pluimen. Vooruit wint wat terrein (terug).

N-VA haalt in de peiling 34,5 procent van de stemmen. Dat is bijna evenveel als de 35,2 procent van 2018. Groen zakt van 18,1 naar 14 procent en blijft nog net Vooruit voor als tweede grootste partij. De socialisten, met schepenen Jinnih Beels, Tom Meeuws en Karim Bachar in het stadsbestuur, haalden in 2018 nog een historisch zwak resultaat met 11,5 procent van de stemmen. Dat is nu gestegen tot 13,9 procent.

Vlaams Belang haalt 12,8 procent (+2,3), PVDA 9,9 (+1,2). CD&V en Open Vld verliezen terrein en bereiken nog respectievelijk 5,9 en 4,2 procent van de kiezers. De foutenmarge bedraagt maximaal 3,02 procent.

In de populariteitspoll is De Wever ongenaakbaar, Jinnih Beels volgt op grote achterstand op de tweede plaats. De enige andere N-VA’er in de top tien is kersvers schepen Els Van Doesburg.

Heisa rond Schiltz

Wat mogelijke coalities betreft, zou N-VA volgens de peiling genoeg hebben aan één andere partij om mee te besturen (Groen of Vooruit). In de huidige gemeenteraad komen N-VA en Vooruit trouwens ook al aan een meerderheid, maar Open Vld zit nog mee in het stadsbestuur.

Met de heisa rond Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz, die voor Open Vld schepen zou worden vanaf januari, is het wel nog de vraag of dat zo zal blijven. Schiltz zou niet gewenst zijn door N-VA en Vooruit zou graag zijn huidige drie schepenen behouden.

