Peeters vreest dat verbod op korteafstandsvluchten vergroening sector net zal tegenhouden

In eerste instantie reageerde Vlaams minister Peeters nog afwachtend, maar nu is ze kritisch, zo maakte ze donderdag duidelijk in haar antwoord op een vraag van haar partijgenoot Marino Keulen in het Vlaams Parlement. Ze zei dat Vlaanderen maximaal betrokken moet worden bij het overleg over de maatregel, gelet op het volgens haar groot maatschappelijk belang van het dossier en de mogelijk sterk negatieve (economische) impact voor de luchtvaartsector in het algemeen en voor de Vlaamse regionale luchthavens in het bijzonder.