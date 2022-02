Peeters lanceert nieuwe datum voor basisbereikbaarheid: 1 juli 2023

Waarom Rolex altijd ‘betrokken’ is bij schimmige voetbal­deals: “Niet alleen makkelij­ker uitlegbaar dan een envelop vol cash”

Dààr zijn de horloges weer: er kan geen zoveelste voetbalschandaal losbarsten of er is Zwitserse precisie bij betrokken. Nu beweert voormalig Standard-eigenaar Roland Duchâtelet dat Anderlecht in 2014 de titel kocht door in de kleedkamer van Racing Genk uurwerken uit te delen. Net zoals ook bij de vorige schandalen de luxehorloges in het rond vlogen, Rolex op kop. Waarom toch?

17:22