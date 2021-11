Peeters gaat elektrificatie vloot van De Lijn opkrikken

Het klimaatplan van de Vlaamse regering zet ook in op de vergroening van het openbaar vervoer. "Personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens maar ook de elektrificatie van de vloot van De Lijn én zijn pachters is een belangrijke schakel", stelt Vlaams minister van Openbaar Vervoer Lydia Peeters (Open Vld). Om binnen het openbaar vervoer een versnelling hoger te schakelen, zal een investeringsvehikel ontwikkeld worden waarin vanaf 2023 jaarlijks 65 miljoen euro ter beschikking zal staan.

Momenteel gebeurt nog 65 procent van alle verplaatsingen met de auto, leert het laatste 'Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen'. "Als we de mensen uit de wagen willen halen, moeten we inzetten op duurzame alternatieven zoals fietsinfrastructuur en beter en duurzamer openbaar vervoer", geeft minister Peeters aan in een persbericht.

Bovenop de jaarlijkse vaste investeringsdotatie voor De Lijn van 145 miljoen euro voorziet minister Peeters jaarlijks vanuit eigen middelen 55 miljoen euro of 38 procent extra. Daar komt in navolging van de klimaatbesprekingen jaarlijks 65 miljoen euro bij via een investeringsvehikel om de vergroening van De Lijn en de pachters te kunnen realiseren. De modaliteiten hiervoor moeten nog uitgewerkt worden. "Ook onderzoeken we alternatieve financiering via bijvoorbeeld een klimaatlening bij de Europese Investeringsbank", luidt het.

Buiten de 60 e-bussen die De Lijn dit jaar nog gaat bestellen, zal er volgend jaar voor 30,5 miljoen euro aan e-hybride gelede bussen besteld worden en zullen drie stelplaatsen klaar gemaakt worden om de e-bussen te ontvangen. Omdat de actieradius van gelede bussen nog niet groot genoeg is, moeten er terugvallen worden op e-hybrides. "Zodra de actieradius van de e-bussen groot genoeg is, zullen ook hier enkel elektrische bussen voor gekocht worden", zegt Peeters.

De Lijn heeft een e-bussenprogramma klaar met drie pijlers: het vergroenen van de eigen vloot (2.327 bussen), het vergroenen van de vloot van de pachters (1.720 bussen) en het aanpassen van de stelplaatsen van De Lijn met bijhorende laadinfrastructuur. Dit betekent voor de eigen vloot dat De Lijn gestaag groeit naar 73 e-bussen volgend jaar, 178 bussen in 2024, 332 in 2025 en 512 e-bussen in 2026.

"Door samen te werken met de pachters en hen te faciliteren en nog meer voertuigkilometers te laten rijden kunnen we versneld vergroenen", stelt minister Peeters. De Lijn is als overheidsbedrijf gebonden aan de procedure van Europese openbare aanbesteding die vaak maanden in beslag neemt. Pachters zijn hier niet aan gebonden en kunnen hierdoor sneller beslissen. Het gevolg is dat De Lijn in de toekomst zelf minder kilometers zal rijden met haar bussen en de pachters, die nu al gemiddeld 40 procent van alle ritten rijden, een groter deel zullen opnemen tot waar Europa dit toelaat.