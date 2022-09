Pedro Facon wil debat over arbeidsduur van artsen: “We zitten met schaarste”

Tijdens een symposium vandaag over lessen uit de coronacrisis heeft voormalig coronacommissaris Pedro Facon opgeroepen om een debat te hebben over de arbeidsduur van artsen. “We zitten met schaarste, hoe kunnen we dat personeel beter inzetten?”, vroeg Facon zich af tijdens een panelgesprek.

Het symposium ‘De Coronacrisis 2020-2022. Lessons Learned’ in Brussel ontving naast Facon ook onder anderen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro Margot Cloet en infectioloog Erika Vlieghe. In een uitleg waarin Facon ook praatte over betere opleiding, vergoeding, mogelijkheden tot flexibiliteit en welzijn op het werk, merkte hij op dat “een aanzienlijk deel van de artsen de werktijd zeer ver terugschroeft”.

“We zien in de hele samenleving de zoektocht naar de combinatie gezin en arbeid”, legt Facon uit aan Belga. “In de context dat de opleiding van artsen grotendeels gedragen wordt door de samenleving, moeten we daar met die artsen een gesprek over gaan voeren. Let wel, dat is een onderdeel van een toekomstige oplossing, ik wil er geen populistisch argument van maken.”

Planningscommissie

“Oudere huisartsen presteerden soms 80 uur per week, dat is uiteraard geen situatie die we willen”, nuanceerde Facon. “We leven in de 21ste eeuw en er zijn veel mensen die al overbelast zijn, wat we uiteraard niet willen. Sommige specialisaties zijn echter zo vergoed dat ze zich makkelijker kunnen permitteren om arbeidsduur terug te dringen. Het is een gevoelig punt, waar we desondanks over moeten praten.”

Volgens Facon is het belangrijk om in gesprek te gaan met de artsen: “Ik heb geen enkele ambitie om vanuit de overheid op te leggen hoeveel iemand moet werken.” Op basis van specialisatie, levensfase en andere onderdelen lijkt het hem handig te weten hoeveel een bepaalde arts kan werken, cruciale informatie in nieuwe crisissituaties.

“De minister heeft dat zelf al aan de planningscommissie ‘Medisch Aanbod’ voorgelegd. Die commissie moet zelf aangeven, hoe zien ze die arbeidsduur en hoe zien ze die evolueren? Wat is haalbaar?”