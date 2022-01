Pedro Facon licht tipje van sluier over hoe coronabarometer er zal uitzien: stoplicht met drie kleuren, onderwijs blijft buiten schot

Brussel Brusselse huisbaas met meerdere messteken vermoord tijdens ruzie

In het centrum van Brussel is dinsdag een 62-jarige man vermoord in een appartementsgebouw in de Maurice Lemonnierlaan. De vermoedelijke dader werd ter plaatse opgepakt, maar over de omstandigheden en de aanleiding voor de feiten bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket heeft het nieuws bevestigd.

12 januari