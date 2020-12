Pedagoog Pedro De Bruyckere en viroloog Steven Van Gucht vinden dat scholen na de kerstvakantie moeten heropenen: “Sluiting is laatste redmiddel”

Marc Van Ranst: “Hou u aan de maatrege­len, zodat we de scholen niet moeten sluiten”

19:08 Scholen open na de kerstvakantie of scholen dicht tot in januari? "Dat hebben we allemaal zelf in de hand", zegt viroloog Marc Van Ranst van KU Leuven. "Als we ons met Kerstmis en Nieuwjaar aan de coronamaatregelen houden, dan hoeven de scholen niet dicht."