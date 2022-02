PCR-testen kosten drie miljoen euro per dag in ons land. Coronacommissaris Pedro Facon: “Tijd voor verandering”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Facon is een test- en tracestrategie aan het uitwerken die gelinkt is aan de niveaus van de coronabarometer. Een strategie die met andere woorden op- en afgeschaald kan worden. Volgende woensdag staat zijn plan op de agenda van de wekelijkse vergadering van de ministers van Volksgezondheid.

Dit zei Facon over het Overlegcomité van vrijdag:

Geen nut om iedereen te testen

“Vandaag testen we nog iedereen die symptomen heeft, maar in code geel heeft dat straks geen nut meer”, zegt hij in ‘De Standaard’. “Hetzelfde geldt ook voor de contacttracing. Bij de start van een uitbraak is dat absoluut nodig, maar door de evolutie en verandering van de pandemie moeten we de doeltreffendheid en kosten in vraag stellen.”