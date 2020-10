Paulette was 16 tijdens WOII: "Liever de oorlog dan corona, toen was er tenminste nog sociaal contact"

Amper naar de aula en niet meer pendelen tussen kot en thuis: “Het is niet meer leuk om student te zijn”

23 oktober Virologen roepen studenten op om de komende maand ofwel op kot te blijven ofwel thuis, want als ze voortdurend heen en weer pendelen is de kans groot dat ze hun ouders of grootouders gaan besmetten. Maar vier weken enkel thuis of op kot blijven, daar hebben de studenten niet veel zin in. En ook het feit dat ze amper nog naar de aula kunnen, begint zwaar door te wegen.