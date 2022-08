Paul Marchal reageert op vervroegde vrijlating Michelle Martin: "Niet uit te leggen”

HET DEBAT. Les op woensdagna­mid­dag: een goed idee?

Van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16 uur. Het zijn de klassieke schooluren. Volgens Walentina Cools, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), moet dat anders. Ze pleit voor meer flexibiliteit in het onderwijs, zeker gezien het grote lerarentekort een probleem blijft. Cools is voorstander van les op woensdagnamiddag. Wat denk jij? Is les op woensdagnamiddag een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

17:03