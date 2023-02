Paul Magnette (PS): “Vlamingen moeten altijd hard werken, Walen genieten liever van het leven. Is dat zo fout?”

Qatargate-schandaal: lobbyist Fi­ga-Talamanca vrijgela­ten door onderzoeks­rech­ter

Een van de verdachten in het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement, Niccolo Figa-Talamanca, is door onderzoeksrechter Michel Claise vrijgelaten onder voorwaarden. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door gerechtelijke bronnen. De Brusselse raadkamer had op 26 januari de voorlopige hechtenis van de man nog met een maand verlengd.

6 februari