Paul Magnette (PS) staat volmondig achter nationale stakingsoproep: “Niet tegen regering, wel tegen werkgevers”

"Ik ben het volledig eens met de werknemers", aldus de PS-voorzitter. Hij weerlegt dat het om een stakingsdag tegen de federale regering zou gaan, waar zijn partij deel van uitmaakt. "Het is een staking tegen de werkgevers."



Het ACV en ABVV hebben eerder deze week opgroepen tot een brede actiedag met een staking in de private sector op 29 maart. De vakbonden eisen dat het personeel in sectoren die goed boeren, recht heeft op een loonstijging die hoger ligt dan de 0,4 procent die de Nationale Arbeidsraad naar voren schuift voor de komende twee jaar. De werkgevers willen niet hoger gaan, gezien de wankele economische situatie als gevolg van de coronacrisis.