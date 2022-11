Paul Magnette (PS) gooit nog wat olie op het vuur: “Btw-verlaging energie pas over 5 à 10 jaar budgetneutraal”

Onderhande­lin­gen over loonak­koord afgespron­gen, overleg gaat maandag verder

De onderhandelingen over het loonakkoord zijn afgesprongen. Dat heeft onze redactie vernomen. Maandag zullen de onderhandelingen voortgezet worden. Er wordt gediscussieerd over een energiecheque of een koopkrachtcheque. “Ik hoor dat het gaat om een cheque van 500 euro. Als bedrijven extra winsten maken, zou het over een bedrag van 750 euro gaan”, vertelt onze VTM Nieuws-journalist Karel Lattrez. Vakbonden en werkgevers zijn niet laaiend enthousiast over zo’n premie.

20:11