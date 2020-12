Paul Magnette (PS): “Communicatie Vandenbroucke was onhandig, maar maatregelen werken”

Van Gucht waarschuwt: “Aan huidig tempo 500 besmettin­gen per dag tegen Kerstmis, vijf keer hoger dan laagste cijfer van de zomer”

27 november Als de huidige daling van de coronabesmettingen aanhoudt, zitten we tegen Kerstmis nog altijd aan 500 geregistreerde besmettingen per dag. Dat is vijf keer hoger dan het laagste punt in juni, zo waarschuwde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano. Bovendien is de winter in aantocht, wat het virus onder controle houden, nog moeilijker maakt.