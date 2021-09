Patrick Lefevere kop van Jut na passage in ‘Vive le vélo’: "Ik had wel wat gedronken, maar er is meer nodig om mij om te leggen”

Wisselval­lig weer in zicht, vandaag stijgt kwik tot 20 graden

7:20 Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokale bui is over het westen en het zuiden niet uitgesloten. We halen maxima van 15 tot 17 graden in de Ardennen en van 18 tot 20 graden elders. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later wordt hij soms matig uit noord tot noordoost. Dat zegt het KMI.