Patrick Lefevere: “De chirurgen zijn zeven uur bezig geweest. Toen ik wakker werd en onder het laken keek, staken er overal buizen uit m’n lijf”

Patrick Lefevere (68) is een kat met negen levens. De dood zit hem op de hielen, eigenlijk al van toen hij een kind was. Een gat in zijn longen, een mysterieuze darmkwaal en zelfs een tumor in zijn alvleesklier kregen hem niet klein: “De dokters gaven me 7 procent overlevingskans.” In dit interview praat de koersbaas eens niét over de koers, maar over zichzelf. Over zijn vrouwen, over zijn afwezigheid als vader en over zijn vrienden. Of beter: het gebrek daaraan.