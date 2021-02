Patrick kreeg diagnose terminale kanker, maar genas toch en is nu weer aan het werk

7 op de 10 mensen die vandaag te horen krijgen dat ze kanker hebben, zullen dat overleven. 20 jaar geleden was dat nog maar 4 op de 10. Dat is hoopgevend nieuws op deze Wereldkankerdag - maar het moet nog veel beter, en dat kàn ook dankzij nieuwe therapieën en onderzoek - waar België erg sterk in is. Patrick Francois, die de diagnose van terminale huidkanker kreeg, is daar het bewijs van.

Patrick Francois krijgt in 2011 de diagnose huidkanker. Het melanoom wordt verwijderd en alles lijkt in orde. Maar zeven jaar later gaat Patrick terug naar de dokter en krijgt hij verschrikkelijk nieuws te horen: terminale huidkanker. Over zijn hele lichaam zitten uitzaaiingen van melanome kanker. Toch blijven de artsen positief, en stellen ze immuuntherapie voor. Dat is een innovatieve behandeling die, anders dan bij chemo, niet de kankercellen aanvalt maar het immuunsysteem van de patiënt stimuleert om te vechten. Patrick had uitzaaiingen in de buikstreek, en tien uitzaaiingen in zijn hoofd. Volgens zijn dokters kon enkel immunotherapie helpen tegen die uitzaaiingen in zijn hoofd.

Toegenomen overlevingskansen

Prof. Dr. Eric Van Cutsem, oncoloog aan het UZ Leuven en voorzitter van de Stichting Tegen Kanker merkt op dat de overlevingskansen nu veel hoger zijn dan vroeger: “De kans dat iemand vijf jaar na een kankerdiagnose nog leeft, is duidelijk gestegen. Als we alle kankers bij mekaar nemen, zitten we nu op 70 procent, tegenover enkele decennia geleden op 40 procent.”

Al is er volgens professor Van Cutsem blijvend onderzoek nodig om meer kennis te vergaren over welk type therapie werkt bij wie. “Als we kijken naar het kankeronderzoek, zowel in het basisonderzoek in het labo als in het klinische onderzoek, zitten we in een aantal gebieden echt in de Champions League. We zijn wereldtop in België. En dat vertaalt zich ook in de toegang voor een aantal patiënten tot nieuwe therapie en nieuwe technieken”, aldus Van Cutsem.

Genezen

Patrick is intussen volledig genezen en geniet opnieuw met volle teugen van zijn leven: “Deze morgen, ik bracht mijn kleinste zoon naar school, en ik zag die zon. Hoe fantastisch is dat toch niet, om te genieten.”