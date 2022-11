Patiëntenverenigingen lanceren sensibiliseringscampagne voor toiletpas

Brussel Gewapende man (24) die in Brussels ziekenhuis met aanslag dreigde, is opgepakt

De Brusselse politiekorpsen hebben vrijdag de hele dag een klopjacht gehouden op een 24-jarige man die 's morgens gewapend met een mes ernstige bedreigingen uitte in het ziekenhuis Sint-Anna in Anderlecht. Dat bevestigt de politiezone Brussel Zuid. De man was een patiënt in het ziekenhuis. Gisterenavond rond 21 uur werd hij gearresteerd in Sint-Joost-ten-Node.

