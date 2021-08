Patiëntenvereniging vraagt opnieuw erkenning van 'langdurige Covid'

Sommige covid-patiënten lijden aan wat 'langdurige covid' genoemd wordt. Vermoeidheid, cognitieve problemen en problemen met de spijsvertering, hoofdpijn, bloeddrukschommelingen en hartritmestoornissen, ademhalingsproblemen, benauwdheid en depressie... "Bij sommigen sleept dit al 17 maanden aan", stelt de patiëntenvereniging aan de kaak. Daar komt bovenop dat veel van deze patiënten niet kunnen werken, met inkomensverlies tot gevolg. De terugbetaling van sommige behandelingen is bovendien erg beperkt.

"Sinds juni 2020 hebben we veel contacten gelegd en er zijn beloftes gemaakt, maar daar is niets concreets uitgekomen voor de patiënten die kampen met langdurige Covid", klaagt Anne-Sophie Spiette, woordvoerster van de vereniging.

In maart werd in de Kamer een resolutie ingediend die beantwoordt aan de verzuchtingen. Maar sindsdien "lijkt niets te bewegen". Nu de begrotingsopmaak eraan komt en ook het budget voor volksgezondheid wordt bekeken, worden de verschillende ministers op het hart gedrukt "alles in het werk te stellen voor deze slachtoffers van het virus".