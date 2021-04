Patiënten in ziekenhuizen gemiddeld elf jaar jonger in vergelijking met tweede golf

In december bedroeg de mediaan van alle Covid-19-patiënten 77 jaar, in maart was dat nog 66 jaar. Dat wil concreet zeggen dat de helft van de patiënten nu jonger is dan 66, de helft is ouder. “Die relatieve verjonging betekent ook dat het percentage patiënten met onderliggende aandoeningen is afgenomen”, aldus Van Gucht op de persconferentie van Sciensano. “In maart had 36 procent last van een te hoge bloeddruk, 26 procent van een ziekte aan het hart of de bloedvaten, en 19 van diabetes. Het percentage patiënten met zwaarlijvigheid is dan weer opvallend toegenomen tot 15 procent.”