Patiënten gemiddeld langer opgenomen in ziekenhuis

De duur van de hospitalisatie hangt af van de afdelingen in het ziekenhuis. Patiënten blijven het langst in de psychiatrie (88,53 dagen). Op verre afstand volgen de dienst voor de behandeling van tbc (43,58) en nachtverpleging in de kinderpsychiatrie (K-dienst). De kortste verblijfsduur wordt genoteerd bij de afdeling kindergeneeskunde (3,15) en de kraamafdeling (3,94).

Aan de stijgende verblijfsduur is ook een stijgend kostenplaatje verbonden. De gemiddelde kostprijs voor een klassieke opname in een AZ bedroeg in 2016 2.161,49 euro, in 2020 was dat al 2.360,92 euro. De gemiddelde kostprijs per provincie ligt het hoogst in Vlaams-Brabant (2.647,52 euro) en het Brussels Gewest (2.514,98 euro). Luik volgt op de derde plaats met 2.196,17 euro. De goedkoopste provincie is Waals-Brabant (1.818,93 euro).