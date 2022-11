Patiënt gaat naar ‘toilet’ voor de deur van spoedgevallen: “Grote boodschap voor de deur? Dan gaat hij met politie mee”

Cultuurpar­ti­ci­pa­tie kreeg flinke knauw door corona en is nog niet hersteld

Tijdens de coronapandemie heeft de cultuurparticipatie in Vlaanderen een flinke knauw gekregen. De sector is er in 2022 nog niet volledig van hersteld. Dat geldt voor alle vormen van cultuurparticipatie die in een zaal plaatsvinden, zoals films, podiumkunsten en concerten. Dat blijkt uit de vierde editie van de participatiesurvey.

