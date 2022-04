Paters blazen stikstofdossier nieuw leven in: Crevits zet deur open voor bijsturing

Zonnige dag met zachte temperatu­ren tot 19 graden

Het wordt donderdag overwegend zonnig, al zijn er soms wat hoge sluierwolken. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 graden aan zee, 14 graden in de hoge Ardennen en 17 tot 19 graden in de meeste andere streken. Dat meldt het KMI.

6:20