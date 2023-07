Pasta Samson, Lego-puree, kippenboutneuzen: deze ziekenhuiskok maakt pareltjes van kindermenu’s

In het ziekenhuis van Geel krijgen jonge patiëntjes hondjes van spaghetti voorgeschoteld. Ze genezen met spinaziepuree in de vorm van legoblokjes en mannetjes met een kapsel van broccoli. Johan Wyckmans (56) is de man achter het fornuis die daarvoor zorgt. “Een kleine moeite in ruil voor een glimlach, daar doen we het voor.”