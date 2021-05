Passionele moorden in Vlaanderen. De Pannenkoekenmoord: hoe ontrouw en chantage waanzinnig plot in gang zetten

Politie zet traangas en waterkanon in tegen harde kern ‘La Boum 2': zeker 60 arresta­ties en 3 lichtgewon­den

1 mei Het illegale evenement La Boum 2 heeft een paar duizend mensen op de been gebracht in het Ter Kamerenbos. Net als een maand geleden ontaardde de bijeenkomst opnieuw in rellen met de politie. Een harde kern wilde niet van wijken weten en startte een kat-en-muisspel met de politie. Die slaagde erin het park te ontruimen, waarna het tot onlusten kwam in enkele straten vlak bij het Ter Kamerenbos. De politie zette het waterkanon en traangas is. Bij de ontruiming vielen zeker drie lichtgewonden, onder wie twee politieagenten. Zestig mensen werden opgepakt, meldt de politie. Herlees hieronder hoe de situatie escaleerde.