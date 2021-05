Passionele moorden in Vlaanderen. De museummoord: zijn seksuele prestaties hield hij bij in een ‘agenda der lusten’

Diependae­le: "Financiële steun aan horeca moet stoppen zodra ze open mogen”

15 mei Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil zo snel mogelijk komaf maken met de steunmaatregelen voor noodlijdende sectoren. Dat zei hij in een gesprek op Radio 1. "Bedrijven die er op eigen houtje in een normale economie niet in slagen te overleven, die mogen we ook niet met overheidsmiddelen in leven houden", klinkt het.