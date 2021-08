Passionele moord in Gouvy: Nathalie Maillet en minnares gingen avond voor ze vermoord werden door echtgenoot nog met hem dineren

Nathalie Maillet, de 49-jarige directrice van het circuit Spa-Francorchamps, zou samen met haar minnares Ann Lawrence Durviaux de avond voor hun dood gedineerd hebben met haar 75-jarige echtgenoot Franz Dubois. Dubois, die zeventien jaar lang een koppel met Maillet vormde, schoot beide vrouwen in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag dood en pleegde daarna zelfmoord. Zowel Dubois als Maillet waren bekende namen in de autosportwereld.

Het drama speelde zich af in het huis van het koppel in Gouvy, in de provincie Luxemburg. De drie zouden de avond voor de dubbele moord nog samen gedineerd hebben in een restaurant in Bastogne. Het etentje zou georganiseerd zijn door Dubois zelf om zijn verjaardag en die van Ann Lawrence Durviaux, alsook de laatste huwelijksverjaardag van Dubois en Maillet, te vieren. Dat meldt de broer van Durviaux. De twee vrouwen zouden hun relatie een maand eerder zelfs officieel hebben gemaakt in de nabijheid van Dubois.

Uiteenlopende verhalen

Volgens de baas van restaurant ‘Léo’ in Bastogne was er sprake van “een goede sfeer” tussen de drie personen. Andere getuigen spreken dan weer van ernstige spanningen tussen het trio. Zo zou een discussie over de toekomstige scheiding tussen Maillet en Dubois en over de verdeling van de bezittingen van het koppel Dubois hebben gefrustreerd. Nadien zou hij de rekening hebben betaald en alleen het restaurant hebben verlaten. Die versie van de feiten wordt echter door de uitbater weerlegd. Volgens hem verlieten Maillet, Dubois en Durviaux omstreeks 23:00 uur samen het restaurant.

Nog geen uur later pleegde Dubois de feiten in het huis in Gouvy dat hij met Maillet deelde. De man zou op de twee vrouwen hebben geschoten en het wapen dan op zichzelf hebben gericht. Het parket van Luxemburg wil voorlopig niet op de nieuwe informatie reageren. “Het onderzoek naar de omstandigheden van de feiten loopt nog”, aldus magistrate Sarah Pollet.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.