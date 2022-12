Passagiers van TUI-vlucht richting Malaga moeten 9 uur wachten wegens technisch defect, reizigers krijgen vergoeding

Een vlucht van TUI richting Malaga heeft ongeveer 9 uur vertraging opgelopen wegens een technisch defect. De vlucht moest vertrekken vanuit Antwerpen, maar uiteindelijk werd beslist om de passagiers per bus naar Brussel te brengen. Verschillende reizigers getuigen aan onze redactie via 4040 over de urenlange wachttijd. “Passagiers kregen amper info”, luidt het.

Omstreeks 8 uur deze ochtend stond een vlucht van TUI richting Malaga aan de grond in Antwerpen wegens een technisch defect. “Er moesten wisselstukken overgebracht worden vanuit Brussel naar Antwerp Airport, maar dat zorgde voor veel vertraging”, vertelt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI aan onze redactie. Dat technisch defect had natuurlijk gevolgen voor de andere geplande vluchten met het toestel. “De mensen die vanuit Malaga terug naar Antwerpen moesten vliegen, werden op een vlucht richting Brussel gezet. Ze werden van daaruit naar Antwerpen gebracht per bus.”

Bovendien was er naast het technische defect nog een ander probleem, waardoor het toestel niet kon vertrekken. Een van de stewardessen was ziek geworden. “Het toestel mag niet vertrekken in zo’n situatie. Het was niet zo simpel om iemand te vinden die kon inspringen in Antwerpen”, gaat Demeyere verder.

Urenlang wachten

“Uiteindelijk werd beslist om de passagiers niet vanuit Antwerpen maar vanuit Brussel te laten vertrekken met een ander toestel, een Boeing 737. Dergelijke toestellen mogen niet op Antwerp Airport landen of vertrekken, want de banen zijn er te klein. Mensen werden dus op een bus gezet naar Brussel om van daaruit naar Malaga te vliegen. De vlucht was voorzien rond 16.15 uur. In totaal liep de vlucht dus een vertraging van 9 uur op.”

Er stond ook een andere vlucht met datzelfde toestel gepland richting Alicante. “Als één vlucht vertraging heeft, dan heeft dat ook gevolgen voor de andere vluchten met hetzelfde vliegtuig. Er werd beslist om die vlucht naar Alicante ook vanuit Brussel te laten vertrekken. Hier was een vertraging van ongeveer 2,5 uur. De mensen die vanuit Alicante naar Antwerpen moesten, werden eveneens op een vlucht naar Brussel gezet. Ook zij hebben een transfer naar Antwerpen gekregen.”

Getuigenis

Via 4040 lopen verschillende getuigenissen binnen van misnoegde reizigers. “De passagiers voor de vlucht naar Alicante werden op een bus naar Brussel gezet. We hebben een compensatie van 15 euro gekregen. Met wat voor wrakken vliegt TUI eigenlijk? Het luchthavenpersoneel van Antwerpen maakt duidelijk dat dit alledaagse kost is en adviseert ons klacht in te dienen”, schrijft Luc.

Ook een andere reiziger getuigt via 4040 aan onze redactie over de urenlange wachttijd. “Het toestel stond sinds 8 uur deze ochtend aan de grond. Passagiers kregen amper info. We kregen enkel te horen dat er onderdelen van Brussel moesten komen. Om 12 uur werd er dan toch gecommuniceerd dat de vlucht om 14.30 uur zou vertrekken. Die beslissing werd uiteindelijk ongedaan gemaakt, omdat de onderdelen er niet tijdig zouden raken”, luidt het. “Passagiers moesten gewoon wachten. We hebben op de bus een voucher ter waarde van 15 euro gekregen.”

Compensatie

TUI begrijpt dat dit geen pretje is voor de reizigers, die zich hun vakantie wel anders hadden voorgesteld. TUI-woordvoerder Demeyere deelt mee dat alle 107 reizigers op de vlucht naar Malaga een compensatie mogen verwachten na de urenlange vertraging. “Ze krijgen een mailtje waarin we zullen vragen om een bankrekening door te sturen. We zullen hen 400 euro terugbetalen.”