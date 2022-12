Passagiers van door bliksem getroffen vliegtuig misnoegd over “gebrek aan communicatie” van Brussels Airlines: “Dit is frustrerend”

155 passagiers bekomen in Tenerife nadat vliegtuig door bliksem werd getroffen: “Ze wilden ons terugvliegen in toestel met gaten in. Waanzin”

Frustraties

Ludo (69) vertelt aan onze redactie dat hij een claim heeft ingediend, maar nog geen reactie heeft gekregen van Brussels Airlines. Hij is niet alleen. De andere gedupeerden - die contact met elkaar hebben gehouden - zouden eveneens geen vergoeding ontvangen hebben. Vooral de gebrekkige communicatie wekt frustraties op. “De klantendienst is zeer moeilijk bereikbaar. Dat zorgt voor frustraties. Er is gewoon geen communicatie”, aldus Ludo. “Sommige mensen overwegen om een advocaat onder de arm te nemen als Brussels Airlines niets laat horen.”

De woordvoerster van Brussels Airlines verzoekt de gedupeerden om nog eventjes geduld te hebben. “De mensen van die vlucht kunnen een vergoeding aanvragen via een online formulier, waar ze de nodige bewijzen kunnen uploaden. De verwerking ervan neemt natuurlijk wat tijd in beslag. We zijn amper twee weken verder. Ik zou graag willen vragen om nog eventjes geduld te hebben”, klinkt het. “Ze zullen de vergoeding ontvangen, zoals eerder werd gezegd.”

Het is momenteel erg druk bij Brussels Airlines, waardoor de klantendienst moeilijker bereikbaar is. “Vandaag was onze drukste vertrekdag op de luchthaven”, luidt het. “Vorige week vrijdag was er de stakingsdag. Veel passagiers belden de klantendienst op om alsnog na te gaan of hun vlucht zou vertrekken. We hadden gevraagd dit niet te doen, maar de telefoon stond roodgloeiend. Het zijn zéér drukke dagen voor ons. We doen ons uiterste best om alles zo snel mogelijk af te handelen.”